TAXAÇÃO DOS EUA

Bebel leva comitiva para Brasília para tratar de tarifaço

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Bebel e Alckmin em reunião em Brasília nesta quarta-feira (20)
Em audiência agendada pela deputada estadual Professora Bebel (PT) com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na manhã desta quarta-feira (20), em Brasília, uma comitiva de Piracicaba integrada também pelo prefeito Helinho Zanatta e o presidente do Simespi, Erick Gomes, pediu a intervenção e apoio do governo federal do presidente Lula para enfrentar os efeitos do “tarifaço” imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

LEIA MAIS:

De acordo com o presidente do Instituto Sindical, Wagner da Silveira, o Juca dos Metalúrgicos, que participou do encontro, a preocupação é também com as empresas que prestam serviços para as multinacionais, que exportam para os Estados Unidos. “Quando se fala do tarifaço só se fala das empresas que exportam, e não tratam das empresas que fornecem produtos”, explica.

Diante dos apontamentos apresentados pela comitiva piracicabana, o ministro e vice-presidente da República se comprometeu a levar a situação para análise da sua equipe, a fim de estudar de que forma o governo federal poderá contribuir para atenuar os impactos do tarifaço americano.

A deputada Professora Bebel considera que o encontro foi bastante positivo, uma vez que agora o governo federal tem conhecimento da realidade da cidade e poderá estudar medidas que poderá aliviar os impactos econômicos com as medidas impostas pelo presidente americano Donald Trump.

“Fiz questão de trabalhar para garantir esta agenda porque  Piracicaba é a cidade do Estado   que mais exporta para os Estados Unidos, seguida por Matão. Nossa preocupação é de garantir  a manutenção dos postos de trabalho”, diz Bebel.

