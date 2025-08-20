Bebel leva comitiva para Brasília para tratar de tarifaço

Em audiência agendada pela deputada estadual Professora Bebel (PT) com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na manhã desta quarta-feira (20), em Brasília, uma comitiva de Piracicaba integrada também pelo prefeito Helinho Zanatta e o presidente do Simespi, Erick Gomes, pediu a intervenção e apoio do governo federal do presidente Lula para enfrentar os efeitos do “tarifaço” imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
De acordo com o presidente do Instituto Sindical, Wagner da Silveira, o Juca dos Metalúrgicos, que participou do encontro, a preocupação é também com as empresas que prestam serviços para as multinacionais, que exportam para os Estados Unidos. “Quando se fala do tarifaço só se fala das empresas que exportam, e não tratam das empresas que fornecem produtos”, explica.
Diante dos apontamentos apresentados pela comitiva piracicabana, o ministro e vice-presidente da República se comprometeu a levar a situação para análise da sua equipe, a fim de estudar de que forma o governo federal poderá contribuir para atenuar os impactos do tarifaço americano.
A deputada Professora Bebel considera que o encontro foi bastante positivo, uma vez que agora o governo federal tem conhecimento da realidade da cidade e poderá estudar medidas que poderá aliviar os impactos econômicos com as medidas impostas pelo presidente americano Donald Trump.
“Fiz questão de trabalhar para garantir esta agenda porque Piracicaba é a cidade do Estado que mais exporta para os Estados Unidos, seguida por Matão. Nossa preocupação é de garantir a manutenção dos postos de trabalho”, diz Bebel.