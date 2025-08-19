Raízen faz venda de ativos e Petrobras mira no etanol de milho

A Raízen intensificou seu programa de desinvestimentos e já levantou mais de R$ 3 bilhões com a venda de ativos considerados fora do foco estratégico. O movimento inclui a alienação de usinas deficitárias em São Paulo, como Leme e Santa Elisa, e deve avançar com a negociação de unidades no Mato Grosso do Sul e na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A expectativa é de que ao menos quatro usinas sejam repassadas até 2026, reduzindo índices de ociosidade que hoje passam de 20%.

Além do pacote de usinas, a companhia colocou à venda sua operação na Argentina, avaliada em até US$ 1,5 bilhão e considerada a peça mais valiosa da rodada. A rede de conveniência Oxxo, resultado da parceria com a Femsa, também entrou na lista de ativos que podem ser transferidos, embora sem pressa para a conclusão da negociação.

Segundo executivos, a estratégia busca simplificar o portfólio e diminuir o endividamento, que no fim do último exercício fiscal somava R$ 34 bilhões. O novo CEO, Nelson Gomes, defende que a prioridade é reforçar a geração de caixa e focar em negócios com maior eficiência operacional, em contraste com a gestão anterior, marcada por forte expansão.

Enquanto a Raízen recalibra suas operações, a Petrobras avalia uma reentrada no mercado de etanol, mas com maior inclinação para o milho como matéria-prima. Fontes ligadas à estatal apontam que o custo de produção mais baixo e a expansão do cultivo, especialmente no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), pesam a favor dessa escolha. A cana-de-açúcar, base das mais de 20 usinas da Raízen, aparece em desvantagem nesse cenário.