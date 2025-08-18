Entenda funcionamento do Banco do Povo Piracicabano

O prefeito Helinho Zanatta encaminhou à Câmara Municipal um Projeto de Lei que institui o Fundo Solidário do Município de Piracicaba – Banco do Povo Piracicabano. A proposta tem como objetivo ampliar o acesso ao microcrédito e fortalecer o desenvolvimento econômico local, com atenção especial aos micro e pequenos empreendedores da cidade.

Na proposta, o Banco do Povo Piracicabano funcionará como um instrumento público de política de microcrédito, articulado com programas estaduais, nacionais e internacionais. O fundo poderá conceder empréstimos a pequenos produtores urbanos e rurais, prestadores de serviços, feirantes e micro e pequenas empresas, formais ou informais.

Entre os critérios para ter acesso ao crédito, os interessados deverão comprovar residência em Piracicaba há, pelo menos, dois anos e se comprometer a utilizar os recursos exclusivamente no município. Além disso, o projeto prevê prioridade de atendimento a empreendimentos liderados por mulheres, pessoas com deficiência, famílias em situação de vulnerabilidade, vítimas de desastres e aqueles não contemplados por outras políticas públicas de geração de renda, desde que atendam aos requisitos estabelecidos e haja disponibilidade de recursos.