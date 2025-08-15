IML aprova prédio oferecido pela Prefeitura de Piracicaba

“Buscamos uma solução rápida para garantir a manutenção dos serviços em Piracicaba”, disse Pacheco. “É uma solução intermediária para realizar os serviços de perícias em vivos”, observa o diretor do IML, Vicente Von Glehn.

O prédio apresentado na tarde desta sexta-feira (15), pelo vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, ao diretor do Núcleo de Perícias do Instituto Médico Legal (IML) Vicente Von Glehn e ao médico legista do Insituto, Daniel Cançado, foi considerado ideal para abrigar serviços enquanto o endereço atual do IML, no Jardim Primavera, passa por reforma de responsabilidade do Estado. O vereador Wagner Oliveira, o Wagnão, também acompanhou a visita.

Uma reunião agendada para segunda-feira, com representantes das funerárias, deve “bater o martelo” sobre a questão. A ideia é que estes representantes liberem espaço nas funerárias para a realização das necropsias pelo IML.

“Essa é uma demanda que acompanho desde o ano passado, quando o Helinho era deputado. A visita a este prédio causou uma surpresa positiva e agora, com a disposição da Administração Municipal, estamos unindo forças em busca de uma solução para esta questão”, disse Wagnão.

O prédio visitado fica onde era o antigo Centro de Educação Digital, no bairro Parque Piracicaba. Também acompanhou a visita o gerente da Atenção Básica, Affonso Amirati.