Troca solidária para show de Lauana Prado termina hoje (15)

Termina nesta sexta-feira (15) a troca solidária de alimentos por ingressos para o show da cantora Lauana Prado, que acontece no sábado (16), no Parque Unileste (Av. Professor Benedito de Andrade, 200) e fecha a Festa do Peão de Piracicaba.
VEJA MAIS:
- 30ª Festa do Peão abre com arena lotada e show histórico
- Fim de semana deve ser seco e com temperatura amena
- IML: Prefeitura vai realizar visita técnica em imóveis
Até a manhã desta quarta-feira (13), já haviam sido trocados mais de 5.000 ingressos, resultando em mais de 5 toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade, que serão revertidos para as instituições beneficentes de Piracicaba.
“Essa iniciativa permite que a população aproveite um grande show e, ao mesmo tempo, contribua para melhorar a vida de muitas famílias. Ficamos emocionados em ver como Piracicaba abraça as causas sociais com tanto carinho e engajamento”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkiria Callovi.
A troca antecipada do ingresso por 1kg de alimento não perecível pode ser realizada direto em um dos pontos oficiais de arrecadação. A iniciativa é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e a organização do evento.
ÔNIBUS ESPECIAL
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que nos dias 15, 16 e 17/08 será disponibilizada uma linha especial de ônibus de retorno para atender o público da Festa do Peão.
O ônibus sairá às 4h da manhã, com ponto de embarque no posto de combustível ALE, localizado na Av. Professor Benedito de Andrade, esquina com a SP-135 (Rodovia Margarida da Graça Martins), próximo ao Parque Unileste. Para maior agilidade no embarque, a orientação é que os usuários tenham crédito disponível no cartão do Transporte Público.
Pontos de troca
Fundo Social de Solidariedade - (19) 3422-9677 / Av. Dr. Paulo de Moraes, 2073
Associação de Pais e Amigos de Surdos de Piracicaba – Apaspi - (19) 3422-8324 ou (19) 98966-0408 / Rua Dr. Alvim, 1464
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – Apae - (19) 3423-9400 / Av. Brasília, 1381
Casa do Amor Fraterno - (19) 3434-3366 / Rua João Zílio, 290
Centro de Reabilitação Piracicaba - (19) 3437-7200 / Rua Almirante Barroso, 500
Fundação Jaime Pereira - Funjape - (19) 3297-4201 / Av. Dr. Paulo Moraes, 312
Lar Franciscano de Menores - (19) 2105-0250/2105-0254 / Rua Amapá, 210
Lar Betel - Associação de Assistência Social Betel - (19) 3418-2020 / Rua Santos Dumont, 377
Lar dos Velhinhos de Piracicaba - (19) 3372-9484 / Av. Torquato da Silva Leitão, 615
Caphiv - Casa de Apoio às pessoas vivendo com HIV e/ou doentes de AIDS - (19) 4102-3389 / R. Tiradentes, 404 – Centro
Ceacan - Centro de Apoio a Prevenção Ao Câncer, Doenças Degenerativas e Deficiências Socias Multiníveis - (19) 3042-1643 / Rua Bento Dias Botelho 68, Bairro Higienópolis
Casa do Bom Menino - (19) 3401-2199 / Rua Machado de Assis, 59
Legião da Boa Vontade - (19) 34330948 / Rua: Lázaro Lozano, 46 - Vila Monteiro
Cesac – Centro Social de Assistência e Cultura São José - (19) 3430-2020 / Rua Ubatuba, 61
Casa Hip Hop - Associação Comunitária, Cultural, Educacional e Política - (19) 991988822 / Rua Jacana Altair Pereira Guerrini, 200
Lar Escola Coração de Maria Nossa/Afascom - (19) 34222218 ou (19) 984150672 / Rua São Francisco de Assis, 769
Savire - Sociedade dos Amigos da Vila Rezende - (19) 3421-0984 / Av. Dr. Clemente Ferreira 946
Centro Social Cáritas - (19) 998423839 / Rua Santa Helena 358 - Paulicéia