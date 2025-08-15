Troca solidária para show de Lauana Prado termina hoje (15)

Até a manhã desta quarta-feira (13), já haviam sido trocados mais de 5.000 ingressos, resultando em mais de 5 toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade, que serão revertidos para as instituições beneficentes de Piracicaba.

Termina nesta sexta-feira (15) a troca solidária de alimentos por ingressos para o show da cantora Lauana Prado, que acontece no sábado (16), no Parque Unileste (Av. Professor Benedito de Andrade, 200) e fecha a Festa do Peão de Piracicaba.

“Essa iniciativa permite que a população aproveite um grande show e, ao mesmo tempo, contribua para melhorar a vida de muitas famílias. Ficamos emocionados em ver como Piracicaba abraça as causas sociais com tanto carinho e engajamento”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkiria Callovi.

A troca antecipada do ingresso por 1kg de alimento não perecível pode ser realizada direto em um dos pontos oficiais de arrecadação. A iniciativa é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e a organização do evento.

ÔNIBUS ESPECIAL

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que nos dias 15, 16 e 17/08 será disponibilizada uma linha especial de ônibus de retorno para atender o público da Festa do Peão.