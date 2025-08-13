Peixe tem veneno? Conheça 4 espécies brasileiras perigosas

“Quando alguém pisa ou encosta em um peixe peçonhento, o veneno dele penetra na pele e causa uma dor muito forte, podendo causar inchaço, manchas vermelhas na pele e uma necrose difícil de cicatrizar. Como não existe tratamento, a ferida pode se manter e causar muito desconforto”, explica a pesquisadora científica que lidera a Plataforma Zebrafish, Mônica Lopes-Ferreira.

Cobras, aranhas e escorpiões são exemplos de animais peçonhentos que todo mundo conhece. Mas você sabia que existem peixes que também são peçonhentos? Alguns deles, inclusive, bem comuns no litoral brasileiro. Antes de conhecê-los, vamos primeiro esclarecer o que diferencia um animal venenoso de um peçonhento. Os dois têm veneno, mas somente os peçonhentos são capazes de inocular o veneno na presa que estão tentando caçar ou no predador do qual estão tentando se defender. Já os animais venenosos não injetam o veneno em caso de perigo, mas podem expeli-lo pela pele, como fazem alguns sapos.

A Plataforma Zebrafish, do Laboratório de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan (LETA), estuda as peçonhas e as toxinas dos peixes peçonhentos usando o Zebrafish como modelo experimental. O peixe também conhecido como paulistinha ajuda os cientistas a identificar níveis tóxicos em águas de bacias hidrográficas, do mar e de rios, que podem fazer muito mal à saúde humana. O grupo também estuda o desenvolvimento de um soro para neutralizar o veneno destes peixes peçonhentos capazes de causar acidentes em pessoas.

Peixes peçonhentos brasileiros

Praticamente todas as famílias e gêneros de peixes peçonhentos têm representantes nos mares e rios do Brasil. Mas os que mais causam acidentes no país são as arraias, o bagre, o peixe-escorpião e o niquim. Conheça um pouco mais sobre cada um deles.

Peixe-escorpião

Os peixes-escorpião (Scorpaena plumieri), também conhecidos como mangangás, vivem em águas profundas e são encontrados em marés baixas no litoral entre o nordeste e o sudeste do país. Seu corpo é repleto de espinhos com veneno que pode causar inflamações e até problemas pulmonares e cardíacos quando são pressionados.

Niquim