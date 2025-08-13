Peixe tem veneno? Conheça 4 espécies brasileiras perigosas

Cobras, aranhas e escorpiões são exemplos de animais peçonhentos que todo mundo conhece. Mas você sabia que existem peixes que também são peçonhentos? Alguns deles, inclusive, bem comuns no litoral brasileiro.
Antes de conhecê-los, vamos primeiro esclarecer o que diferencia um animal venenoso de um peçonhento. Os dois têm veneno, mas somente os peçonhentos são capazes de inocular o veneno na presa que estão tentando caçar ou no predador do qual estão tentando se defender. Já os animais venenosos não injetam o veneno em caso de perigo, mas podem expeli-lo pela pele, como fazem alguns sapos.
“Quando alguém pisa ou encosta em um peixe peçonhento, o veneno dele penetra na pele e causa uma dor muito forte, podendo causar inchaço, manchas vermelhas na pele e uma necrose difícil de cicatrizar. Como não existe tratamento, a ferida pode se manter e causar muito desconforto”, explica a pesquisadora científica que lidera a Plataforma Zebrafish, Mônica Lopes-Ferreira.
A Plataforma Zebrafish, do Laboratório de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan (LETA), estuda as peçonhas e as toxinas dos peixes peçonhentos usando o Zebrafish como modelo experimental. O peixe também conhecido como paulistinha ajuda os cientistas a identificar níveis tóxicos em águas de bacias hidrográficas, do mar e de rios, que podem fazer muito mal à saúde humana. O grupo também estuda o desenvolvimento de um soro para neutralizar o veneno destes peixes peçonhentos capazes de causar acidentes em pessoas.
Peixes peçonhentos brasileiros
Praticamente todas as famílias e gêneros de peixes peçonhentos têm representantes nos mares e rios do Brasil. Mas os que mais causam acidentes no país são as arraias, o bagre, o peixe-escorpião e o niquim. Conheça um pouco mais sobre cada um deles.
Peixe-escorpião
Os peixes-escorpião (Scorpaena plumieri), também conhecidos como mangangás, vivem em águas profundas e são encontrados em marés baixas no litoral entre o nordeste e o sudeste do país. Seu corpo é repleto de espinhos com veneno que pode causar inflamações e até problemas pulmonares e cardíacos quando são pressionados.
Niquim
O niquim é um peixe pequeno, que vive em águas calmas e rasas do norte e nordeste do Brasil. Possui espinhos, como agulhas, dois no dorso e um em cada lateral, conectados a glândulas de veneno. De todos os peixes peçonhentos, é o único que tem o espinho canaliculado (oco, com uma agulha). Quando são pisados ou tocados podem provocar acidentes, causando importante lesão local. A espécie mais encontrada no Brasil é o Thalassophryne nattereri.
Arraia
As arraias apresentam cores e tamanhos diversos, e vivem em águas rasas no litoral brasileiro e nos rios do interior do país. Possuem um ferrão grande e serrilhado na cauda que pode causar grandes feridas por conta do seu veneno - as arraias usam essa parte do corpo como um chicote para se defender.
Bagre
Os bagres (Cathorops spixii) são peixes que apresentam diversos tamanhos, vivem em águas rasas, em grandes grupos no litoral e nos rios espalhados pelo Brasil. Possuem ferrões na parte de cima do corpo e nadadeiras com veneno que causam lesões locais. São os peixes que mais causam acidentes no país.