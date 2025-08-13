Jorge Iggor troca TNT Sports pela Globo para novo programa

O narrador esportivo Jorge Iggor pediu demissão da TNT Sports e está de mudança para o Grupo Globo. A informação, divulgada nesta quarta-feira (13), pelo site F5, da Folha de S. Paulo, indica que Iggor será o principal narrador do GE TV, um novo projeto digital da Globo para competir diretamente com a CazéTV.
Jorge Iggor atuava no projeto da Warner Bros. desde 2007, quando a emissora ainda era conhecida como Esporte Interativo. Na TNT Sports, ele era o segundo narrador mais proeminente, atrás apenas de André Henning, e também era apresentador de programas como De Sola, De Zero a Dez e Arquibancada TNT.
Em nota oficial para o portal Terra, a TNT Sports confirmou a saída do profissional: “A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007... Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional.”
O GE TV tem como objetivo criar uma plataforma de transmissões esportivas gratuitas na internet, seguindo o modelo de sucesso da CazéTV, que transmite eventos como Jogos Olímpicos e diversos torneios de futebol. A chegada de Iggor reforça a estratégia da Globo de expandir sua presença no ambiente digital e oferecer um novo canal de conteúdo esportivo para o público.