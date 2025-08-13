14 de agosto de 2025
MUDANÇA DE EMISSORA

Jorge Iggor troca TNT Sports pela Globo para novo programa

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Narrador estava na TNT Sports há 18 anos, novo programa será rival da Cazé TV
Narrador estava na TNT Sports há 18 anos, novo programa será rival da Cazé TV

O narrador esportivo Jorge Iggor pediu demissão da TNT Sports e está de mudança para o Grupo Globo. A informação, divulgada nesta quarta-feira (13), pelo site F5, da Folha de S. Paulo, indica que Iggor será o principal narrador do GE TV, um novo projeto digital da Globo para competir diretamente com a CazéTV.

Jorge Iggor atuava no projeto da Warner Bros. desde 2007, quando a emissora ainda era conhecida como Esporte Interativo. Na TNT Sports, ele era o segundo narrador mais proeminente, atrás apenas de André Henning, e também era apresentador de programas como De Sola, De Zero a Dez e Arquibancada TNT.

Em nota oficial para o portal Terra, a TNT Sports confirmou a saída do profissional: “A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007... Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional.”

O GE TV tem como objetivo criar uma plataforma de transmissões esportivas gratuitas na internet, seguindo o modelo de sucesso da CazéTV, que transmite eventos como Jogos Olímpicos e diversos torneios de futebol. A chegada de Iggor reforça a estratégia da Globo de expandir sua presença no ambiente digital e oferecer um novo canal de conteúdo esportivo para o público.

