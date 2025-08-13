Jorge Iggor troca TNT Sports pela Globo para novo programa

O narrador esportivo Jorge Iggor pediu demissão da TNT Sports e está de mudança para o Grupo Globo. A informação, divulgada nesta quarta-feira (13), pelo site F5, da Folha de S. Paulo, indica que Iggor será o principal narrador do GE TV, um novo projeto digital da Globo para competir diretamente com a CazéTV.

Jorge Iggor atuava no projeto da Warner Bros. desde 2007, quando a emissora ainda era conhecida como Esporte Interativo. Na TNT Sports, ele era o segundo narrador mais proeminente, atrás apenas de André Henning, e também era apresentador de programas como De Sola, De Zero a Dez e Arquibancada TNT.