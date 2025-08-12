'Camolei' é preso vendendo drogas pelo delivery em Piracicaba

A Polícia Civil de Piracicaba realizou na manhã desta terça-feira (11), a prisão de um homem de 35 anos, conhecido como “Camolei”, acusado de traficar drogas usando um sistema de entrega por delivery. A ação aconteceu na rua Nicolau Jacinto, no bairro Industrial.
Depois de monitorar o suspeito, que usava um carro Ford KA prata para distribuir entorpecentes, os policiais conseguiram um mandado de busca e apreensão para o imóvel dele.
Durante a operação, “Camolei” foi preso em flagrante dentro da casa, onde foram encontrados dois tijolos de maconha, várias porções de maconha e cocaína, além de materiais usados para embalar e pesar as drogas.
Também foram apreendidas anotações detalhadas que mostravam o controle das vendas, além de um celular usado na atividade criminosa. O traficante, que já tinha passagem pela polícia por roubo e violência doméstica, foi levado à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) e permanece à disposição da Justiça.