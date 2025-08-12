'Camolei' é preso vendendo drogas pelo delivery em Piracicaba

A Polícia Civil de Piracicaba realizou na manhã desta terça-feira (11), a prisão de um homem de 35 anos, conhecido como “Camolei”, acusado de traficar drogas usando um sistema de entrega por delivery. A ação aconteceu na rua Nicolau Jacinto, no bairro Industrial.

Depois de monitorar o suspeito, que usava um carro Ford KA prata para distribuir entorpecentes, os policiais conseguiram um mandado de busca e apreensão para o imóvel dele.