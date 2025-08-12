Exportações da regional do Ciesp Piracicaba caem 12,8%

A regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Piracicaba — que abrange Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho — registrou queda de 12,8% nas exportações entre janeiro e julho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024. O valor exportado passou de US$ 1,918 bilhão para US$ 1,672 bilhão.

Os principais produtos enviados ao exterior foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (58,1%), açúcares e produtos de confeitaria (8,6%) e produtos químicos orgânicos (7,4%). Os Estados Unidos foram o maior destino das exportações, respondendo por 42,1% do total, seguidos por Canadá (6,8%) e Argentina (5,7%).

No mesmo período, as importações somaram US$ 1,943 bilhão, alta de 8,1% em relação ao ano passado (US$ 1,800 bilhão). Entre os produtos mais comprados estão máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (49,2%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (15%) e veículos automóveis e tratores (12,8%). Os principais países de origem foram Coreia do Sul (22,8%), Estados Unidos (21,9%) e China (17,2%).