VÍDEO: Homem é flagrado se masturbando em corredor de mercado

Nas imagens, o homem aparece entrando em um dos corredores do mercado onde uma jovem estava. Ele observa a cliente e, em seguida, realiza movimentos com as mãos sobre a própria bermuda. Em determinado momento, disfarça a ação virando o rosto ao perceber a aproximação de outro cliente.

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança dentro de um supermercado em Limeira, no interior de São Paulo, realizando gestos considerados inapropriados. O caso aconteceu em um estabelecimento supostamente localizado no bairro Jardim Odécio Degan, conforme relatos divulgados em redes sociais.

Além do registro feito dentro do supermercado, um segundo vídeo passou a circular. Ele mostra um homem sendo agredido por outras pessoas. Há especulações de que se trate do mesmo indivíduo flagrado no mercado, mas até o momento não há confirmação oficial sobre a identidade do agredido.

A Polícia Civil deve investigar o caso. Nenhuma autoridade se pronunciou publicamente até a última atualização desta matéria.