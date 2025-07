Transmissão ao vivo da Record News exibe frases perturbadoras

Na noite de terça-feira (29), o canal Record News enfrentou uma falha em sua transmissão no YouTube durante a exibição do telejornal "News 19 Horas", apresentado por Rafael Algarte. Por cerca de três minutos, o sinal original foi interrompido e substituído por um vídeo com mensagens de origem desconhecida.

A situação repercutiu nas redes sociais. Diversos usuários relataram o ocorrido e expressaram surpresa diante do conteúdo exibido. Em uma das postagens no X (antigo Twitter), um internauta escreveu: "Estou com medo da invasão da Record News". Outro comentou: "Que mensagem é essa que exibiram quando invadiram a transmissão da Record News?"

Em nota, a Record News divulgou um comunicado afirmando que a falha foi localizada exclusivamente no canal da emissora no YouTube. De acordo com a nota oficial, a equipe de tecnologia da informação está investigando o caso, em conjunto com representantes da plataforma, para determinar a origem do problema.

"A Record News identificou uma falha na transmissão no YouTube durante o telejornal ‘News 19’ dessa terça-feira (29). Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido. A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas", informou a emissora.