Homem trancava mulher com filho em casa, e ainda vendia drogas

Um homem foi preso acusado de manter a companheira com o filho em cárcere privado, agredir, ameaçar com arma e ainda vender drogas dentro da própria casa.

Tudo começou por volta das 12h30, quando uma jovem de 24 anos, mãe de um menino de apenas 2, conseguiu fugir da residência onde vivia com o agressor. Em choque e com marcas de espancamento no rosto e nas costelas, ela pediu socorro e contou aos PMs que vinha sendo mantida trancada e ameaçada constantemente, junto com o filho, por um homem armado.

A equipe da 1ª Companhia do 10º Batalhão não pensou duas vezes e partiu para o endereço indicado. Quando viu a polícia, o acusado tentou escapar pelos becos da comunidade – mas não deu nem tempo. Foi pego no pulo.

Dentro da casa, os policiais encontraram uma bolsa com 130 porções de cocaína prontinhas pra venda e um simulacro de arma de fogo – provavelmente o que ele usava pra amedrontar a família.