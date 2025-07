Horta do CRAS Mario Dedini recebe encontro comunitário

A ação será realizada por meio das secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, e contará com a Oficina Mãos na Terra, voltada ao plantio de hortaliças, além de apresentações culturais de grupos do CCInter Bosques do Lenheiro.

A Prefeitura de Piracicaba promove no sábado, 02/08, a partir das 9h, o 1º Encontro Fortalecendo Laços Comunitários através da Horta do CRAS Mario Dedini, como parte da programação dos 258 anos da cidade. A atividade também comemora o Dia do Agricultor.

“Este encontro tem como objetivo fortalecer o vínculo dos moradores do entorno com a horta comunitária, reconhecendo-a como um espaço fundamental para promover o bem-estar, a segurança alimentar e o cuidado com a terra”, afirmou Maurício Perissinotto, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

O encontro tem parceria com o Cesac (Centro Cultural São José) e integra a segunda etapa de um projeto iniciado em junho, quando cerca de 40 crianças participaram de uma oficina sobre produção de alimentos e segurança alimentar e nutricional. Na ocasião, crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), CCInter Algodoal e CCInter Bosques do Lenheiro conheceram a horta comunitária do CRAS e participaram da semeadura de hortaliças, com apoio técnico da equipe da Secretaria de Agricultura.