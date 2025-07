Carro capota e fere mulher na SP 304 em Piracicaba

A vítima foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Santa Casa de Piracicaba.

Policiais Militares Rodoviários atenderam a ocorrência, juntamente com a perícia. As causas do acidente serão investigadas, já que chovia na hora do capotamento, e a pista estava molhada O trânsito no trecho foi parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência.