Chuva marca a manhã desta segunda-feira (28) em Piracicaba

A segunda-feira (28) começou com céu fechado e chuva forte em Piracicaba. Após uma madrugada marcada por temporais, o volume de precipitação continua significativo ao longo da manhã, variando entre pancadas intensas e momentos de leve trégua. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade permanece em alerta amarelo para tempestades até as 21h de hoje, com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h (ou até 50 mm/dia), ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo.

Apesar da chuva persistente nas primeiras horas do dia, as temperaturas não despencaram. O amanhecer foi de clima fresco, com mínima em torno de 16°C, mas sem o frio característico do inverno piracicabano. A expectativa, no entanto, é de melhora no tempo ao longo do dia: entre o fim da manhã e o início da tarde, o sol deve aparecer entre nuvens, elevando a temperatura máxima para até 28°C.