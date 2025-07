Unimed inova com cirurgia de robótica em Piracicaba e região

“Este é um momento de orgulho para todos nós. Mais do que uma conquista tecnológica, é a realização de um compromisso com a vida, com o cuidado, com o futuro da medicina na cidade e região”. A declaração do presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, traduz o sentimento da Cooperativa ao anunciar a chegada do sistema da Vinci X, uma das mais avançadas tecnologias em cirurgia robótica do mundo. Os primeiros procedimentos aconteceram nesta sexta (11), no centro cirúrgico do Hospital Unimed.

O investimento na nova tecnologia coloca a Instituição em um seleto grupo de hospitais do mundo que operam com cirurgia robótica de última geração. Revolucionário, o sistema representa o que há de mais moderno em procedimentos minimamente invasivos, com mais precisão, menos dor e recuperação mais rápida para os pacientes.

De acordo com Joussef, trata-se de um avanço que une ciência e sensibilidade, razão e cuidado. “Estamos entregando à população uma medicina resolutiva, segura e humana. Isso é fruto de uma gestão comprometida com inovação, mas também com a escuta e com o acolhimento. Não se trata apenas de tecnologia, mas de transformar a jornada do paciente em algo mais leve, eficiente e digno”, disse.