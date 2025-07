Hospital Unimed é pioneiro em técnica com laser para cirurgias

“O investimento em tecnologia de ponta reafirma o compromisso da Cooperativa com a excelência assistencial e a segurança do paciente. O HoLEP é um exemplo claro de como a inovação pode transformar o cuidado, oferecendo mais conforto, menor tempo de internação e alta taxa de sucesso. É mais um avanço no nosso complexo hospitalar, que segue se consolidando como referência regional”, destaca o presidente da Instituição, Carlos Joussef.

Hospital Unimed Piracicaba dá mais um importante passo na modernização de seu parque tecnológico com a aquisição do avançado equipamento Mega Pulse, que passa a integrar o centro cirúrgico da Instituição. Único na região, o aparelho é essencial para a realização da cirurgia HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) – um dos procedimentos mais modernos, eficazes e seguros para o tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB).

Minimamente invasiva, a técnica HoLEP é realizada por via uretral, sem a necessidade de cortes externos, excelente recuperação pós-operatória e preservação da função sexual. Por meio do laser de holmium, o equipamento reduz, significativamente, o risco de sangramentos, melhora os resultados cirúrgicos e diminui as chances de recidiva. Entre os principais benefícios do HoLEP em comparação a técnicas tradicionais, como a ressecção transuretral da próstata (RTU) e a cirurgia aberta, destacam-se o tratamento definitivo para HPB.

“A técnica é indicada para pacientes com sintomas obstrutivos graves, intolerância ou falha no tratamento medicamentoso, uso de sonda vesical, além de casos com complicações como cálculo na bexiga, infecções urinárias, prostatites e insuficiência renal. Também pode ser aplicada com segurança em pacientes com múltiplas comorbidades e em uso de anticoagulantes”, completa o dirigente.

Com a chegada do Mega Pulse, a Unimed Piracicaba reforça sua posição na vanguarda do atendimento hospitalar, unindo tecnologia, equipe altamente capacitada e foco na humanização da saúde.