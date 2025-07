Asteroide maior do que prédio de 20 andares se aproxima da Terra

Entre eles estão:

Bennu: 490 metros de diâmetro; possibilidade de colisão no século 22.

Apophis: passou por reavaliações e não representa mais ameaça entre 2029 e 2036.

2024 YR4: nova projeção indica que pode se aproximar da Lua, e não da Terra.

2011 UL21: passou próximo ao planeta em junho de 2024.

1950 DA: chance baixa de impacto em 2880, mas segue sob vigilância.

2007 FT3: trajetória o coloca em rota relativamente próxima à Terra.

1979 XB: cruza a órbita terrestre e é considerado objeto de interesse.

2023 DW: risco inicial de impacto em 2046 foi descartado com novas análises.

2002 NV16: passou perto da Terra em outubro de 2024, sem risco iminente.

Estratégias para lidar com ameaças espaciais

Impactos de grandes asteroides com a Terra podem provocar consequências graves. Por essa razão, cientistas trabalham em formas de desviar ou neutralizar objetos que apresentem risco real de colisão.

Entre as estratégias estudadas estão o impacto cinético, no qual uma nave colide diretamente com o asteroide para alterar sua trajetória, e o desvio gravitacional, que utiliza a força gravitacional de uma sonda para modificar o percurso do objeto.