Polícia frustra roubo em loja de conveniência em Piracicaba

O crime foi registrado por volta das 4h42, na unidade da rede OXXO, localizada na rua Dr. Jorge Pacheco Chaves. Segundo informações da PM, equipes da 1ª Companhia do 10º Batalhão do Interior foram acionadas via COPOM com a denúncia de que dois homens — um deles aparentemente armado — estariam realizando um assalto no local. Imediatamente, as viaturas se deslocaram até a loja, onde fizeram contato com a vítima. Ela forneceu detalhes dos criminosos e indicou a rota de fuga dos suspeitos.

Durante patrulhamento nas proximidades, os policiais localizaram dois homens com as mesmas características na avenida do Café. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir em direções opostas. Um deles foi alcançado e detido na rua Brasilio Machado, portando uma faca. O outro foi capturado ainda na avenida do Café, com um simulacro de arma de fogo.

As imagens das câmeras de segurança confirmaram a identidade dos envolvidos, sendo prontamente reconhecidos pela vítima. Com a rápida chegada da polícia, nada foi levado do estabelecimento.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tentativa de roubo, com agravantes de concurso de pessoas e uso de arma branca. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão e determinou o recolhimento dos indiciados à carceragem, onde permanecem à disposição da Justiça.