Motorista morre em colisão entre carro e caminhão em Piracicaba

Segundo informações, o acidente envolveu um veículo Volkswagen Fox branco e um caminhão-tanque que trafegavam em sentidos opostos. De acordo com o relato do motorista do caminhão, o carro teria invadido a pista contrária de maneira súbita, impossibilitando qualquer tentativa de desvio ou frenagem que evitasse a tragédia. Entretanto, as circunstâncias do acidente e os detalhes estão sendo investigados.

O condutor do Fox não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas rapidamente, mas apenas puderam constatar o óbito. A vítima, um homem, ainda não teve sua identidade oficialmente divulgada pelas autoridades.

A cena foi tomada por agentes da Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que trabalharam para controlar o tráfego e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela via. O fluxo de veículos chegou a ser parcialmente interrompido, gerando lentidão e congestionamento na região.