Motociclista morre após bater em carro que cruzava a SP-308

Um motociclista morreu de forma violenta na noite desta quarta-feira (23), após colidir contra um carro que atravessava a pista na rodovia Hermínio Petrin (SP-308), em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações preliminares, a vítima pilotava uma Honda Biz no quilômetro 161 da rodovia quando atingiu lateralmente um Chevrolet Corsa. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.