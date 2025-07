Ameaça com arma e violência doméstica levam dois para a prisão

A ação foi atendida por equipes da 3ª Companhia do 10º Batalhão da PM do Interior, na rua Roberto Pereira Rizi.

Uma ocorrência envolvendo ameaça com arma de fogo e violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (22), por volta das 20h20, no bairro Bandeirantes, em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a PM, um homem acionou o COPOM relatando ter sido ameaçado com uma arma de fogo, ao procurar sua ex-esposa na casa do atual companheiro dela. No local, os policiais abordaram o suposto autor da ameaça, que se apresentou como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e colaborou com a abordagem, indicando voluntariamente onde estavam suas armas e munições. Ele autorizou a entrada da equipe e acompanhou a vistoria na residência.

Durante a revista, os policiais localizaram:1 pistola Taurus TH calibre .40, 1 espingarda de pressão, 3 carregadores, 41 munições calibre .40 intactas, 81 estojos calibre .40, 27 munições calibre .22 intactas, 31 estojos calibre .22, 1 estojo calibre .25 Auto (6.35mm), 1 estojo calibre .380, 1 estojo calibre 9mm, 1 munição de fuzil calibre 7.62, Chumbinhos calibre 5.5 mm.

Enquanto a ocorrência era registrada, os policiais localizaram a ex-esposa do solicitante, que não estava no local no momento da suposta ameaça. Ela relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro e apresentava escoriações pelo corpo, compatíveis com lesões de violência doméstica.