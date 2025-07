Incêndio no Mercadão: 17 horas de trabalho e apoio para recomeçar

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem firmes trabalhando na área, monitorando estruturas, em um esforço ininterrupto e essencial para garantir a retomada segura das atividades no tradicional espaço público.

Mais de 17 horas após o início do incêndio que atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba na madrugada desta quarta-feira (23), o trabalho de rescaldo e segurança continua no local.

O incêndio teve início por volta das 2h da manhã e mobilizou uma força-tarefa composta por bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, secretarias municipais, Polícia Militar, Polícia Civil e equipes operacionais da Prefeitura. O fogo consumiu cerca de 25% da área total do Mercadão, destruindo totalmente pelo menos 17 boxes e causando danos em outros três. Apesar da gravidade do episódio, não houve registro de vítimas.

As condições estruturais do prédio dificultaram o combate ao fogo no momento crucial e são um entrave agora, para o acesso das máquinas. Corredores estreitos e a presença de muito ferro retorcido exigem atenção redobrada das equipes. Holofotes estão sendo utilizados desde a madrugada para garantir visibilidade no meio dos escombros, e garantem a extensão do trabalho de limpeza “Estamos aqui há mais de 17 horas, acompanhando tudo, mesmo sem focos ativos neste momento. O trabalho agora é de rescaldo e segurança”, afirmou o Capitão Hudson Humphfreys, do Corpo de Bombeiros.

O Mercado Municipal foi parcialmente interditado. A área atingida deve ser isolada com tapumes metálicos, para que as demais partes do espaço possam ser liberadas gradualmente.