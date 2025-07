Governo dos EUA usam E.T. para mandar recado duro a imigrantes

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou, nesta quarta-feira (23), uma mensagem em suas redes sociais direcionada a imigrantes em situação irregular nos EUA. A publicação promove o uso do aplicativo CBP Home, desenvolvido para facilitar o retorno voluntário ao país de origem. A mensagem utilizou uma referência ao filme E.T. – O Extraterrestre (1982), sugerindo que pessoas em situação migratória irregular “liguem para casa”.

De acordo com a postagem, o aplicativo oferece suporte logístico e financeiro para que o retorno seja realizado de forma organizada. A ferramenta foi criada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e está disponível desde março deste ano.