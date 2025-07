Criança de 2 anos morre após ataque de pit bull da família

De acordo com informações da Polícia Militar, o acionamento foi feito por uma vizinha. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a criança sendo atacada e foram obrigados a efetuar três disparos contra o pit bull para conseguir resgatá-la.

A vítima foi prontamente socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, infelizmente, chegou sem vida, conforme confirmado pela Prefeitura de Hortolândia.

O cachorro, que é adulto e havia sido adotado há cerca de dois meses pela família, também foi socorrido após os disparos. A causa do ataque ainda é desconhecida, mas a PM informou que a mãe da criança estava no imóvel no momento da ocorrência. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do trágico acidente.

Vizinha relata desespero e tentativa de socorro

A vizinha Poliana Eduarda, auxiliar de serviços gerais, foi quem alertou a polícia. Ela contou que quando acabou de chegar do mercado ouviu os gritos de socorro desesperados da mãe da criança. Poliana relatou que um outro vizinho tentou, sem sucesso, usar um pedaço de madeira para deter o ataque do pit bull antes da chegada da PM.