De tornozeleira: entenda as restrições e obrigações de Bolsonaro

As medidas cautelares, aplicadas durante a investigação penal por tentativa de golpe de Estado em 2022, visam garantir a regular tramitação do processo e evitar interferências indevidas. Entre as proibições e obrigações, destacam-se:

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na última segunda-feira (21), manter a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que impôs uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a última sexta-feira (18), o ex-presidente está utilizando tornozeleira eletrônica e deve cumprir diversas obrigações, sob o risco de ter a prisão preventiva decretada em caso de descumprimento, conforme prevê a legislação penal.

Proibições:

Comunicação: Bolsonaro está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, bem como com outros réus e investigados no processo, incluindo seu filho, Eduardo Bolsonaro.

Redes Sociais: O ex-presidente não pode acessar redes sociais, nem mesmo de forma indireta. O ministro Moraes esclareceu que a proibição "inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida".

Obrigações:

Tornozeleira Eletrônica: Uso obrigatório do equipamento, com relatórios diários enviados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal ao gabinete do ministro Moraes.

Recolhimento Domiciliar: Obrigação de recolhimento entre 19h e 6h, e integralmente em feriados, dias de folga e fins de semana. Bolsonaro não pode se ausentar da comarca onde reside (Distrito Federal), cujo endereço será informado às autoridades.

Distância de Embaixadas: Manter distância mínima de 200 metros de embaixadas e consulados de países estrangeiros no Brasil.

Consequências em caso de descumprimento

As medidas cautelares são ferramentas previstas no Código de Processo Penal, que permite ao juiz aplicá-las de forma isolada ou cumulativa a requerimento do Ministério Público ou da polícia. A aplicação deve ser necessária para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais, além de ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.