Empresa dos EUA processa Trump por tarifas brasileiras; Entenda

Uma das principais importadoras de suco de laranja dos Estados Unidos, a Johanna Foods Inc., decidiu levar aos tribunais a mais recente medida comercial adotada pelo ex-presidente Donald Trump. A empresa ingressou com uma ação na última sexta-feira (19/07) no Tribunal de Comércio Internacional, em Nova York, alegando que a nova tarifa de 50% sobre importações brasileiras é ilegal e economicamente desastrosa.

Segundo a petição, a medida pode gerar um aumento de até US$ 68 milhões por ano nos custos operacionais da companhia. A Johanna Foods argumenta que a decisão não atende aos critérios previstos pela Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), que regula ações comerciais com base em riscos à segurança nacional.

Justificativas políticas provocam reação