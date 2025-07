Defesa Civil liga alerta para baixa umidade do ar em Piracicaba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos em diversas cidades do interior paulista até a próxima terça-feira (22). Com a ausência de previsão de chuvas significativas, a maior parte do estado, com exceção da faixa litorânea, poderá registrar índices abaixo de 30%.

A situação é ainda mais preocupante nas regiões noroeste e centro-oeste paulista, onde os níveis podem cair para abaixo de 20%. Esse patamar é considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS), indicando condições de saúde desfavoráveis.