Homem morre brutalmente atropelado por caminhão na SP 330

O grave acidente ocorreu no quilômetro 134, sentido capital, quando o homem — ainda sem identificação formal — perdeu a vida após ser atingido violentamente por um caminhão carregado com luminárias. A vítima tentava atravessar a pista, vindo de um posto de combustíveis às margens da rodovia.

Segundo informações, o pedestre foi colhido com força pelo veículo pesado em um trecho praticamente sem iluminação, o que, segundo o próprio motorista do caminhão, impossibilitou qualquer reação para evitar o impacto. O condutor, que não é da região e desconhecia as características do trecho, permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades.

Com a violência do atropelamento, a vítima foi arremessada por vários metros e sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas apenas puderam constatar o óbito no local.

A tragédia mobilizou diversas forças de segurança. Uma patrulha da Guarda Civil Municipal, que estava nas proximidades foi a primeira a chegar à cena. Em seguida, a Polícia Militar Rodoviária assumiu o comando da ocorrência, isolando a área para o trabalho da perícia técnica.