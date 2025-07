Vai esfriar no fim de semana, mas calor já tem data para voltar

Will Baldine | Jornal de Piracicaba

Segundo os dados meteorológicos, a mudança nas temperaturas é resultado da atuação de uma massa de ar mais frio sobre a região. A previsão indica tempo estável, com predomínio de céu aberto e baixa umidade relativa do ar.

A previsão do tempo para Piracicaba (SP) indica uma leve queda nas temperaturas durante o fim de semana. Apesar da possibilidade reduzida de chuva, os termômetros devem marcar máximas de até 25°C e mínimas de 10°C entre sábado (20) e domingo (21).

A partir de segunda-feira (22), o calor deve retornar à cidade. A previsão é de que uma massa de ar quente e seco avance sobre o interior paulista, elevando as temperaturas ao longo da semana. As máximas podem atingir até 33°C, com mínimas em torno de 15°C.

Durante esse período, não há previsão de chuva para Piracicaba. A ausência de nebulosidade e a atuação do sistema de alta pressão devem manter o tempo firme e as temperaturas em elevação até o final da semana.