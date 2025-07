Correios atendem mais de 2 milhões de beneficiários do INSS

Trabalho conjunto – Em parceria com o INSS, os Correios iniciaram o atendimento de beneficiários nas agências no último dia 30 de maio. O serviço foi idealizado principalmente para aqueles que têm dificuldade com canais digitais.

Na primeira fase, aposentados e pensionistas puderam consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios. Já na segunda etapa, os beneficiários verificaram as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios.

A iniciativa resultou em um aumento expressivo no número de beneficiários atendidos, especialmente em locais onde o INSS não possui unidades próprias.

Com capilaridade única, as mais de 5 mil agências próprias dos Correios assumiram o papel de conexão entre as pessoas e seus direitos, promovendo inclusão social e garantindo atendimento prioritário e confiável, em uma iniciativa que reforça a importância da estatal como braço do governo federal a serviço da sociedade.