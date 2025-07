“Rei do Benefício” dava aula de como fraudar INSS; veja

A investigação teve início após a identificação de inconsistências em benefícios concedidos na Agência da Previdência Social de Arraial do Cabo (RJ). As informações foram repassadas pelo Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), órgão do Ministério da Previdência Social.

A operação realizada nesta quinta-feira envolveu o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Armação dos Búzios, Cabo Frio, São Gonçalo e Casimiro de Abreu. As ordens foram expedidas pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Os suspeitos poderão ser responsabilizados pelos crimes de estelionato previdenciário, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.