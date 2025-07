Prefeitura debate criação de novo distrito industrial; entenda

O PLC prevê a implantação do novo polo industrial em uma área rural localizada às margens da Rodovia Hermínio Petrin (SP-308), que liga Piracicaba ao município de Charqueada. O terreno é de propriedade do município.

A Prefeitura de Piracicaba realizará uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar (PLC) que propõe a criação de um novo distrito industrial no município. A reunião ocorrerá no plenário da Câmara Municipal, no dia 31 de julho, às 18h. O projeto é de autoria do Poder Executivo e conta com a atuação das secretarias de Habitação e Regularização Fundiária e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

Para que a proposta avance, será necessário alterar a classificação da área, que atualmente está em zona rural. A medida exigirá a inclusão do local como um novo Núcleo Urbano Isolado (NUI) no Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. A área passará a ser identificada como NUI 15 – Nuinorte II.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do projeto é atrair empreendimentos, ampliar a oferta de empregos e estimular a atividade econômica local. A proposta prevê que o espaço possa receber empresas do setor metal mecânico, de médio e grande porte.

Após a audiência pública, o texto será submetido à análise do Conselho da Cidade. Caso receba parecer favorável, seguirá para deliberação na Câmara Municipal. O conteúdo do projeto pode ser consultado no site da Prefeitura, no endereço: https://piracicaba.sp.gov.br/publicacoes/minuta-plc-que-altera-lc-405-2019-e-421-2020/