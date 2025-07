15 de julho celebra a conscientização da saúde masculina

O dia 15 de julho marca, no Brasil, uma data voltada à valorização da saúde e do bem-estar dos homens. Embora não tão popular quanto outras datas comemorativas, o chamado Dia do Homem tem ganhado espaço por promover reflexões sobre autocuidado, saúde mental, prevenção de doenças e a participação ativa dos homens na sociedade contemporânea.

VEJA MAIS:

Em 2025, a data segue como um ponto de apoio para campanhas de conscientização que abordam desde a realização de exames preventivos até o combate a estigmas relacionados à masculinidade. A ideia é estimular que os homens cuidem de si mesmos e ampliem sua presença em debates sociais, familiares e de saúde pública.

Uma data para conscientizar