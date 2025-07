Tadalafila 'bomba' na cama e na academia; saiba para o que serve

O uso da tadalafila, medicamento originalmente indicado para o tratamento da disfunção erétil, tem se popularizado entre jovens e frequentadores de academias. A substância, que atua na dilatação dos vasos sanguíneos e melhora do fluxo sanguíneo, vem sendo associada por alguns usuários a um possível aumento do desempenho físico durante os treinos, além de efeitos relacionados à performance sexual.

Especialistas alertam que o consumo da tadalafila sem prescrição médica pode trazer riscos à saúde. Entre os efeitos adversos possíveis estão dores de cabeça, queda de pressão arterial, tontura, alterações visuais e, em casos mais graves, complicações cardiovasculares. O uso contínuo e sem controle também pode mascarar problemas de saúde que precisam de acompanhamento profissional.

A venda da tadalafila é regulamentada no Brasil e o medicamento deve ser utilizado somente com orientação médica. O aumento da procura fora do uso indicado tem gerado preocupação entre profissionais da saúde, especialmente devido ao consumo por jovens sem histórico clínico que justifique a prescrição.

Estudos científicos ainda são limitados sobre os possíveis benefícios da tadalafila em contextos esportivos. A Anvisa e sociedades médicas recomendam cautela com o uso de medicamentos com finalidades não aprovadas, mesmo que relatos informais apontem efeitos positivos.