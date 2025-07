São Paulo deve ser o principal estado afetado pela taxação

São Paulo lidera as exportações e importações do Brasil com os Estados Unidos. No primeiro trimestre de 2025, o Estado foi responsável por 31,2% dos produtos enviados ao mercado norte-americano, segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA, divulgado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham).

Com a entrada em vigor da nova tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras aos EUA, anunciada pelo presidente Donald Trump, a expectativa é de que São Paulo enfrente os maiores efeitos econômicos entre as unidades da federação. A medida passa a valer em 1º de agosto.