Com 7.200 empresas associadas, Acipi celebra 92 anos de fundação

Em 1951, a entidade teve sua relevância formalmente reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sendo declarada de utilidade pública. Ainda na década de 1950, diante do aumento da inadimplência no comércio, a Acipi inovou ao implantar o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), inicialmente operado por meio de fichas manuais e arquivos físicos. Com o passar do tempo, o serviço foi completamente informatizado, mantendo-se até hoje como uma das Soluções oferecidas pela Acipi às associadas.

Outros marcos históricos evidenciam o crescimento da instituição. Em 1965, a entidade alcançou o associado número mil, e, em 1983, celebrou com intensidade seu Jubileu de Ouro sob a presidência de Telmo Otero que contou com a presença do fundador Luiz Dias Gonzaga.

Durante sua trajetória, a Acipi funcionou em diversos endereços até consolidar sua sede primeira própria. Sob o comando de Telmo Otero, teve início, em 1985, a construção em um terreno na Rua do Rosário, de propriedade da entidade desde os anos 1960. A inauguração da sede ocorreu em 1994, já na presidência de Oswaldo Palma, com o prédio batizado em homenagem Telmo Otero, o idealizador do projeto. Em 1999, foi entregue o auditório Antonio Perecin. Dez anos depois, em 2009, a estrutura física foi ampliada com o prédio anexo Salim Phellipe Maluf, que passou a abrigar a Escola de Negócios Acipi, o Sicoob Cocred, a sala da Plenária e o Memorial do Empreendedorismo.