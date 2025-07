Fuvest 2026: vestibulandos têm até sexta (11) para pedir isenções

Para solicitar a isenção ou redução, o candidato deve acessar o site da FUVEST, clicar na aba "Vestibular", selecionar a opção "Faça aqui o seu pedido de redução" e realizar login ou cadastro. Em seguida, é necessário preencher o formulário com os dados solicitados e anexar os documentos digitalizados exigidos. "É importante não deixar a solicitação para a última hora, pois é preciso reunir a documentação e realizar o processo todo com atenção", alerta o diretor- executivo da FUVEST, Gustavo Monaco.

A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) recebe, até as 12h do dia 11 de julho de 2025, os pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição do Vestibular 2026, assim como as solicitações de recursos específicos para a realização das provas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 211,00.

Também até 12h do dia 11 de julho, candidatos que necessitam de recursos específicos, como tempo adicional, transcritor, provas em braile ou ampliadas, prova em preto e branco para daltônicos, além de condições especiais como amamentação, uso de muletas, cadeira de rodas ou cilindros de oxigênio, devem formalizar seus pedidos também pelo site da FUVEST.

Este é o primeiro ano em que essas solicitações devem ser feitas antes do período de inscrição, o que exige atenção redobrada ao calendário. Como explica Monaco, a antecipação tem como objetivo dar aos candidatos mais tempo para reunir os comprovantes necessários e interpor recursos, apresentando nova documentação, caso a solicitação seja indeferida. Já solicitaram os recursos específicos 44.987 vestibulandos.

As orientações completas sobre os recursos específicos estão disponíveis no Guia de Inclusão publicado pela FUVEST no site para apoiar os candidatos no Vestibular 2026. O material reúne ainda informações sobre o uso do nome social e as políticas de ações afirmativas adotadas, como a reserva de vagas para egressos de escolas públicas e candidatos pretos, pardos e indígenas.