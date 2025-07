Adolescente sofre homofobia, é espancado e morto

Segundo relatos, a vítima teria reagido verbalmente a ofensas homofóbicas e, em seguida, foi agredida fisicamente por participantes do evento. Fernando sofreu traumatismo craniano, hemorragia intracraniana e edema cerebral.

Um adolescente de 17 anos, identificado como Fernando Vilaça da Silva, morreu no sábado (5/7) após ter sido agredido por um grupo de jovens durante uma confraternização no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. A agressão ocorreu na quarta-feira (2/7), na rua Três Poderes.

O adolescente foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde passou por cirurgia. Posteriormente, foi transferido para outro hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Amazonas informou que os envolvidos na agressão foram identificados e que as investigações continuam. A corporação afirmou que outras informações não serão divulgadas no momento, para não comprometer o andamento das apurações.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) divulgou uma nota pública lamentando o caso e se solidarizando com a família da vítima. A nota foi assinada pela Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.