Por que jovens estão infartando cada vez mais cedo; entenda

Os atendimentos são divididos entre procedimentos hospitalares (como internações e cirurgias) e ambulatoriais (consultas e exames). Os dados representam registros de atendimentos, e não o número exato de pacientes, já que uma mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez nos sistemas de saúde.

Nos últimos três anos, mais de 7.800 mortes por infarto foram notificadas em pessoas com menos de 40 anos no país. Os números anuais foram de 2.720 óbitos em 2022, 2.609 em 2023 e 2.536 em 2024 até o momento. O estado de São Paulo lidera o total de mortes no período, com 2.490 registros, seguido pelo Rio de Janeiro, com 622.

Efeitos da pandemia

Durante a pandemia de Covid-19, diversos fatores relacionados ao estilo de vida mudaram. Segundo Côrtes, houve aumento do sedentarismo, mudanças na alimentação, piora no sono e nos níveis de estresse, além de crescimento no acúmulo de gordura visceral — relacionada ao risco cardiovascular.