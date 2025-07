Colisão violenta deixa mulher em choque em Piracicaba

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Professor Lauro Alves Catulé de Almeida com a rua Visconde do Rio Branco, na região central da cidade, e deixou uma mulher em estado de choque.

Uma colisão violenta entre dois veículos mobilizou equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no início da tarde desta segunda-feira (7), em Piracicaba.

Segundo informações apuradas no local, um Hyundai HB20, conduzido por uma mulher de 38 anos, descia pela rua Professor Lauro Alves Catulé de Almeida, quando atingiu a lateral de um VW Voyage que seguia pela via preferencial, no sentido Santa Casa. O impacto foi forte e deixou os dois veículos bastante danificados.

Dentro de um dos carros estavam crianças, que não sofreram ferimentos graves, mas entraram em pânico com a situação. A motorista do HB20 precisou ser amparada pelos socorristas do Samu, em estado de choque, enquanto a PM isolava a área para os trabalhos de resgate e controle do trânsito.

Testemunhas relataram que a mulher aparentava estar nervosa e desorientada logo após a colisão. O caso será registrado pela Polícia Civil para investigação das circunstâncias e eventual responsabilização por desrespeito à sinalização.