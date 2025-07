PM agora bloqueia celulares roubados remotamente após atualização

O anúncio da parceria entre o Google e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da PM de SP foi feito no dia 10 de junho, durante o evento Google For Brasil. O objetivo principal é permitir que as vítimas acionem a PM ainda na rua, logo após um assalto, para que o bloqueio seja realizado de forma imediata, sem a necessidade de esperar para acessar um computador ou depender de terceiros.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo agora conta com uma poderosa ferramenta no combate ao roubo e furto de celulares: o aplicativo Google Localizador. A tecnologia, que permite o bloqueio remoto de aparelhos Android, já está sendo utilizada em todo o estado, agilizando a resposta policial e auxiliando as vítimas.

Com o aplicativo instalado em tablets nas viaturas, os policiais podem, de forma ágil, bloquear a tela do aparelho, rastrear sua localização, emitir um alarme sonoro e até mesmo apagar todos os dados do dispositivo, se necessário.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a nova tecnologia está disponível para 80% dos celulares Android registrados em São Paulo, desde que as funções de rastreamento e bloqueio estejam ativadas no aparelho. Para os 20% restantes, a localização e a emissão de alarme sonoro ainda podem ser acionadas.

Recuperação de celulares aumenta

Em um desdobramento positivo do projeto, 43 celulares roubados ou furtados foram devolvidos aos seus proprietários nesta segunda-feira (7). A recuperação foi possível graças ao cruzamento de dados dos boletins de ocorrência com informações das operadoras de telefonia. Na capital paulista, 824 vítimas já foram notificadas, com mais de 270 comparecendo às delegacias e, pelo menos, 100 aparelhos já entregues aos seus donos.