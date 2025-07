Mulher em surto joga gasolina e incendeia Guarda Civil

Um guarda civil municipal foi incendiado por uma mulher de 58 anos em surto, sofrendo queimaduras em cerca de 70% do corpo. A vítima permanece internada em estado crítico na UTI.

Um atentado brutal transformou uma ocorrência de apoio psicológico em cena de horror na noite desta segunda-feira (7), no bairro Vila Santana, em Valinhos, na Região Metropolitana de Campinas.

O caso aconteceu durante uma operação de apoio a profissionais do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que atendiam a mulher em sua residência, na rua Rio de Janeiro. Segundo relatos da prefeitura, a mulher ameaçava a própria filha, de 16 anos, com um facão, quando a equipe da GCM tentou contê-la. Em meio à confusão, a suspeita jogou gasolina sobre o agente e ateou fogo. O uniforme do servidor foi consumido pelas chamas diante dos olhos dos demais presentes.

O guarda recebeu os primeiros socorros na Santa Casa de Valinhos e, devido à gravidade das lesões, foi transferido para a ala de queimados do Hospital Irmãos Penteado, em Campinas. Há possibilidade de transferência para um hospital especializado em Bauru, dada a extensão dos ferimentos. Seu quadro é considerado extremamente delicado.

Já a agressora foi imobilizada, sedada e levada sob custódia a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser medicada, ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e conduzida à delegacia. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a situação da adolescente, testemunha do crime e alvo inicial das ameaças.