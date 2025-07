Polícia da Espanha indica alta velocidade em morte de Diogo Jota

A Guarda Civil da Espanha informou nesta terça-feira (8) que o jogador de futebol português Diogo Jota provavelmente estava em alta velocidade no momento do acidente que o vitimou, juntamente com seu irmão, André Silva, na madrugada da última quinta-feira (3). O atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, de 28 anos, e seu irmão, de 26, morreram carbonizados após o carro em que estavam sair da pista e pegar fogo em uma rodovia federal em Zamora, no noroeste da Espanha.

VEJA MAIS:



"Tudo indica uma possível velocidade excessiva acima do limite permitido na via", afirmou a Guarda Civil, com base na investigação ainda em andamento. As marcas deixadas na pista por uma das rodas do veículo são um dos fatores analisados pelas autoridades. A velocidade máxima permitida no trecho é de 120 km/h.