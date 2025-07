Motoristas caem em golpe com óleo que destrói o carro; entenda

Para reduzir os riscos, especialistas recomendam cuidados básicos na hora da compra. Entre as orientações estão a exigência de nota fiscal, verificação do selo de qualidade, conferência do número de lote e do CNPJ do fabricante no rótulo.

A compra deve ser feita em locais autorizados e de confiança. O consumidor também deve consultar o manual do veículo para escolher o lubrificante de acordo com as especificações da montadora.

O Instituto Combustível Legal (ICL), que atua no combate à comercialização irregular de combustíveis e lubrificantes, reforça a importância do uso de produtos certificados. A entidade realiza campanhas, treinamentos e ações em parceria com órgãos públicos para garantir maior controle sobre o setor.