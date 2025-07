Futsal masculino sub-12 de Piracicaba vence a Copa Metropolitana

A equipe de futsal sub-12 de Piracicaba, coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), sagrou-se campeã da 30ª Copa Metropolitana de Futsal, uma das competições mais tradicionais da região. A final foi disputada no último sábado (05/07), no Ginásio Rogê Ferreira, em Campinas, com vitória expressiva sobre o time Só Elite por 5 a 2.

Diante de um adversário qualificado, o time piracicabano dominou a partida e chegou a abrir 4 a 1 no segundo tempo. Os gols da vitória foram marcados por Pedro da Paz (2), Felipe Polizel, Henrique e Hanry. Além da conquista do título, Piracicaba também levou os prêmios de melhor defesa do campeonato e de melhor jogador, com o goleiro Milton Biazotti sendo eleito o grande destaque da competição.