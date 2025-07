VÍDEO: 'Parecia o fim': Carreta tomba e quase esmaga motorista

O rugido metálico de uma carreta pela rodovia Ernesto Paterniani fizeram o coração de quem passava disparar. Uma carreta carregada de paletes de madeira tombou violentamente no Anel Viário de Piracicaba, na tarde desta segunda-feira (7), por pouco não esmagando motoristas de automóveis que trafegavam na pista contrária.

“Eu só fechei os olhos e achei que ia morrer, disse o representar Alberto Vieira, de 45 anos. Ouvi o barulho e vi a carreta virando no canteiro central, contou o motorista que estava a poucos centímetros da tragédia. Ao perder o controle, o veículo gigantesco tombou, espalhando peças de madeira e levantando uma nuvem de poeira , além do vazamento de combustível.

O motorista do caminhão se feriu e foi encaminhado para a UPA do Piracicamirm pelas equipes de socorro. A ocorência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, com suporte da concessionária. O Copro de Bombeiros esteve no local para garantir a segurança devido ao vazamento.