Moradora da região que morreu em queda de rapel é sepultada

Daiane trabalhou por mais de 10 anos no município, com atuação na área de educação ambiental.

O acidente ocorreu na tarde de sábado (5). O velório teve início no domingo (6), às 20h20, no Velório Municipal de Cordeirópolis (SP), cidade onde a vítima residia e atuava como servidora pública.

O sepultamento aconteceu às 13h desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Cordeirópolis. Familiares, colegas de trabalho e moradores da cidade estiveram presentes na cerimônia.

Relembre o caso

De acordo com um dos integrantes do grupo, um homem de 31 anos que também fazia a descida no momento do acidente, o trio já possuía experiência com a prática de rapel. A queda ocorreu quando Daiane estava a cerca de 93 metros da base da montanha. Ela teria se chocado contra a parede de rocha e a vegetação localizada na parte inferior da serra.