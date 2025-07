Tragédia no Rio Piracicaba completa um ano com pesca em colapso

Maior desastre ambiental do Rio Piracicaba completa um ano e mobiliza reunião para reparação.

O maior desastre ambiental já registrado no Rio Piracicaba completa um ano nesta segunda-feira (7). Em julho de 2024, o despejo clandestino de melaço de cana-de-açúcar no ribeirão Tijuco Preto — que deságua no rio — provocou a mortandade de cerca de 250 mil peixes no trecho urbano e na planície alagável do Tanquã, conhecida como Mini Pantanal Paulista. A tragédia comprometeu a fauna aquática e afetou a renda de pescadores, que viram a pesca despencar de até 100 quilos por dia para menos de 10 quilos. “Não tem peixe mais, os pescadores estão todos desanimados”, disse José Veronés, o Paraná.

Investigação conduzida pelo Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do Ministério Público e pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou a Usina São José como responsável pelo crime ambiental. A empresa foi multada em R$ 18 milhões e teve a licença de operação suspensa em novembro passado, após sucessivas infrações no tratamento de efluentes. Desde então, as atividades permanecem paralisadas, e inspeções recentes identificaram falhas técnicas no novo sistema de tratamento apresentado, além de pendências como o controle de lançamentos, instalação de medidores de vazão, estudo de passivo ambiental e proposta detalhada para repovoamento com espécies nativas.