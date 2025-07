Veja as principais notícias do esporte brasileiro

A Seleção Brasileira Feminina de Basquete encerrou sua participação na AmeriCup 2025 com a medalha de prata, após ser superada pelos Estados Unidos por 92 a 84 na grande final disputada neste domingo (6), em Santiago, no Chile. A equipe brasileira chegou à decisão com uma campanha impecável, sem nenhuma derrota ao longo do torneio, e só conheceu o revés na final diante das norte-americanas, que ficaram com o título de forma invicta.

Apesar do resultado, a atuação do Brasil foi destaque, com a ala-pivô Damiris brilhando ao marcar 35 pontos e liderar a pontuação da equipe. Kamilla Cardoso também teve bons momentos em quadra, mas enfrentou dificuldades por conta das faltas. A derrota adia a classificação direta para o Mundial de 2026, na Alemanha – agora, o Brasil buscará a vaga no pré-Mundial, previsto para março.